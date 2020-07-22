РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Товарищеские спарринги провели в Федерации бокса подмосковного Красногорска в честь Международного дня бокса в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В сегодняшнем мероприятии принимают участие наши ученики 2008-2010 годов рождения, взрослые ребята, которые уже выступали на российских и международных соревнованиях, и гости. Выступили пятеро взрослых и столько же детей», - сообщил учредитель Федерации бокса горокруга Красногорск Юрий Муромцев.

Он добавил, что в школе бокса при федерации занимаются около 70 спортсменов. В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса тренировки проходили в режиме онлайн.

«Ребята пришли на первые тренировки в хорошей форме, «голодные». После пандемии не все еще вернулись. Надеемся, что к сентябрю придут все, а может быть и больше», - отметил Муромцев.

По его словам, Красногорск готовит нескольких спортсменов для участия в первенстве Московской области в 2020 году. Дата проведения будет известна позднее.

Поздравить боксеров с праздником приехали депутат совета депутатов горокруга Антон Смирнов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Кузякина.

«Мы приехали не с пустыми руками. От партии «Единая Россия» привезли сладкие призы и средства индивидуальной защиты», - отметил Смирнов.

В ожидании спарринга юные спортсмены тренировались на спортивных снарядах. Девятилетняя Кристина Тихонова сообщила, что занимается боксом около года. В школу ее привел папа, и такой «недевичий» вид спорта девочке понравился.

«Бокс в жизни пригодится. Например, если нападут на улице, можно легко выйти из этого положения», - поделилась Тихонова.