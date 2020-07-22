РИАМО - 22 июл. Москвичам с 1 июля не нужно будет за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку приборов, теперь эта обязанность легла на электросетевые компании, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Тем не менее, собственники жилья должны будут по-прежнему следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в квартире или на другой частной территории.

«Также горожане должны предоставлять доступ для замены счетчиков, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния или подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии», — говорится в сообщении.

Сроки заранее согласовываются. В случае двукратного отказа в допуске сотрудников электросетевой компании плата за электроэнергию будет рассчитываться исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента.

Если же гарантирующим поставщиком электрической энергии будут нарушены обязанности по установке, замене и допуску к эксплуатации счетчика, потребителю уменьшат счета за электроэнергию.

С 1 января 2022 года «умные» счетчики будут ставить всем новым потребителям, а также при поломке или по истечении межповерочного интервала старых приборов.