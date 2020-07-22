РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске 12 выпускников получили 100 баллов по русскому языку на основном этапе ЕГЭ, сообщается на сайте администрации округа.

«На ЕГЭ по русскому языку 12 выпускников школ Подольска получили максимальные 100 баллов. Это Екатерина Попова (лицей №26), Мария Галлямова (лицей №23), Алина Ляпич (школа №24), Ангелина Полякова (школа №1 микрорайона Климовск), Ангелина Чередникова (гимназия №7), Валерия Королева (лицей №1), Алина Белан (лицей микрорайона Климовск), Дарья Ядыкина (гимназия имени Подольских курсантов), Алина Азбакова (школа №6 микрорайона Климовск), Кристина Чайка (школа №35)», - говорится в сообщении.

Арсений Константинов из школы №1 микрорайона Климовск и Ярослава Плаксина из Лицея «ЭКУС» по результатам ЕГЭ по русскому языку и литературе набрали 200 баллов.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учителя, чьи ученики набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей. Такое же денежное поощрение ожидает и мультистобалльников - учеников, набравших высший балл по двум и более предметам.