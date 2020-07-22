РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске 12 выпускников получили 100 баллов по русскому языку на основном этапе ЕГЭ, сообщается на сайте администрации округа.
«На ЕГЭ по русскому языку 12 выпускников школ Подольска получили максимальные 100 баллов. Это Екатерина Попова (лицей №26), Мария Галлямова (лицей №23), Алина Ляпич (школа №24), Ангелина Полякова (школа №1 микрорайона Климовск), Ангелина Чередникова (гимназия №7), Валерия Королева (лицей №1), Алина Белан (лицей микрорайона Климовск), Дарья Ядыкина (гимназия имени Подольских курсантов), Алина Азбакова (школа №6 микрорайона Климовск), Кристина Чайка (школа №35)», - говорится в сообщении.
Арсений Константинов из школы №1 микрорайона Климовск и Ярослава Плаксина из Лицея «ЭКУС» по результатам ЕГЭ по русскому языку и литературе набрали 200 баллов.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учителя, чьи ученики набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей. Такое же денежное поощрение ожидает и мультистобалльников - учеников, набравших высший балл по двум и более предметам.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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