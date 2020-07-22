РИАМО - 22 июл. Молокоперерабатывающее предприятие с племенным разведением коз планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство «МираСыр». Планируется организация крупной фермы по разведению коз породы зааненская и комплекса переработки молока. Общий объем инвестиций в проект составит около 338 миллионов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что общее среднегодовое поголовье в 600 коз будет увеличено до 2,5 тысячи голов дойного и 3,6 тысячи общего поголовья стада.

«После выхода проекта на полную мощность хозяйство планирует получать в год до 2,8 тысячи тонн молока, или около 370,5 тысячи килограммов сыра и более 86 тонн мяса», - отметил глава ведомства.

Проект предусматривает создание порядка 35 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Для реализации проекта инвестору будут предоставлены в долгосрочную аренду без проведения торгов земельные участки общей площадью 640 гектаров в Коломенском городском округе», - резюмировал Разин.

Основными производителями козьего молока в Московской области являются крупные крестьянско-фермерские хозяйства, за 2019 год было произведено более 2 тысяч тонн козьего молока.