РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Подольская компания «Петровакс» успешно провела первый этап международного клинического исследования по эффективности и безопасности при лечении Сovid-19 препарата «Полиоксидоний», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Российский оригинальный препарат «Полиоксидоний» компании «Петровакс» прошел первый этап международного клинического исследования по эффективности и безопасности при лечении Сovid-19. По его результатам независимый наблюдательный комитет, состоящий из российских и европейских экспертов, одобрил предоставленные данные о безопасности препарата и рекомендовал продолжение исследования для изучения эффективности «Полиоксидония» в борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Результаты международного клинического исследования, запущенного в апреле 2020 года, подтвердили, что «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) имеет высокий профиль безопасности при лечении пациентов с Сovid-19. Впервые в России клиническое исследование проводится по протоколу, предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее американский препарат «Ремдесивир» успешно прошел испытания по этому протоколу и единственный получил от FDA США разрешение на экстренное применение для лечения пациентов с Сovid-19.

Первый этап клинического исследования «Полиоксидония» прошел в 18 лечебных учреждениях Москвы, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Барнаула, Владимира, Санкт-Петербурга, Рязани и Иванова. В исследуемую группу из 100 пациентов вошли мужчины и женщины от 18 до 85 лет. Результаты первого этапа исследования показали безопасность применения «Полиоксидония» при лечении коронавирусной инфекции у пациентов. Второй этап планируется завершить, а также представить результаты, в октябре-ноябре 2020 года.

«Безопасность пациентов – это наш приоритет, поэтому мы очень рады тому, что первый этап международного исследования подтвердил безопасность «Полиоксидония» при лечении Сovid-19. Теперь все внимание на доказательстве эффективности. Исследование набирает обороты, в скором времени мы рассчитываем начать набор пациентов в Словакии, Италии, Польше, Бразилии, Румынии и Франции», - сказал президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Общее количество пациентов в двух группах превысит 450 человек. Кроме этого, в соответствии с рекомендациями независимого наблюдательного комитета (DMSB) акцент в исследовании будет сделан на пациентах с тяжелым течением коронавирусной инфекции.