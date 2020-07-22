РИАМО - 22 июл. Привычное функционирование физкультурно-оздоровительной отрасли возобновляется в Подмосковье, в округах начали проводить спортивные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мы постепенно актуализируем календарь физкультурно-спортивных мероприятий в Подмосковье. Сейчас проводим турниры с определенными ограничениями по количеству участников в соответствии с требованиями безопасности. Важно, что в мероприятиях принимают участие как дети, так и взрослые», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Люберцах, Жуковском и Павловском Посаде прошли соревнования, которые были приурочены к Международному дню шахмат. Для поклонников интеллектуальных игр представили также игру го.

Открытый чемпионат городского округа по пляжному волейболу начался в Щелкове. Чемпионат городского округа по футболу пройдет в Электростали. На территории ступинских парков стартовали бесплатные тренировки по фитнесу.

Турнир по настольному теннису пройдет 23 июля в Королеве. В Пущине 8 августа будут проходить соревнования по воздушно-силовой атлетике.

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22 ИЮЛЯ

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- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.