РИАМО - 22 июл. Москва купит около 1 тысячи единиц новых автобусов, трамваев и электробусов, а также около 50 новых вагонов для Московского метрополитена, сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы, как и планировали до пандемии, так и сейчас обновляем подвижной состав. В этом году купим около 1 тысячи единиц автобусов, трамваев и электробусов, и порядка 50 новых вагонов для Московского метрополитена», - сказал Ликсутов.

По его словам, это стало возможным благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина, который, несмотря на сокращения налоговых поступлений в бюджет, решил сохранить выделенные средства на обновление наземного городского транспорта и подвижных составов метрополитена. Для этих целей было выделено почти 450 миллионов евро.