РИАМО - 22 июл. В столице более 19 тысяч выпускников подали заявления на поступления в медицинские колледжи за первый месяц приемной кампании, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2019 году за месяц приемной кампании поступило девять тысяч заявлений.

«Сейчас работают приемные комиссии по поступлению в колледжи. Особый интерес в этом году ребята проявляют к медицине, и это неудивительно: именно в этом году мы столкнулись с пандемией, с которой очень высоко и эффективно справились московские медики. Это повысило престиж профессии и понимание востребованности этой специальности в обществе», — сказала Ракова.

В этом году самым популярным направлением стало «Сестринское дело»: на эту специальность хотят поступать почти 15 тысяч абитуриентов.

В медколледжах департамента здравоохранения города ведется подготовка по направлениям с присвоением квалификации «Медицинская сестра/медицинский брат», «Фельдшер», «Медицинский лабораторный техник», «Акушерка», «Зубной техник» и другие.

Подать заявление на поступление в медицинские колледжи можно после 9 и после 11 класса на официальном сайте мэра Москвы и сайтах образовательных учреждений. К заявлению о поступлении нужно прикрепить документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании.

Вступительные испытания проводятся в дистанционном формате. При отборе кандидатов на зачисление учитываются рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы на основании документа об образовании и индивидуальные достижения абитуриента.

В столице работает пять медколледжей, в которых ежегодно учится около 10 тысяч студентов. Все выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании.