РИАМО - 22 июл. Дожди, грозы и усиление ветра ожидается в среду на территории Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <...> до конца суток 22 июля по Московской области ожидается местами кратковременный дождь и гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — уточняется в сообщении.

Жителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. При нахождении за рулем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходы на улице должны укрыться в капитальных строениях и переждать непогоду. Также необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

Во время грозы запрещено купаться в водоемах, а также рыбачить.