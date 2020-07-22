РИАМО - 22 июл. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 24 июля возобновят образовательные мероприятия, первым событием после перерыва станет встреча с космонавтами Владимиром Джанибековым и Федором Юрчихиным, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«На «Уроке космоса» 24 июля вместе с легендарным советским космонавтом Владимиром Джанибековым и экспертом в области космонавтики Игорем Марининым мы поговорим о стыковке «Союз» — «Аполлон», — сказал президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Он добавил, что стыковка положила начало международному сотрудничеству на орбите.

«А с 1 августа в центре стартует серия увлекательных лекций, показов документальных фильмов и художественных картин, которые позволят получить новые знания о космосе или просто помечтать о покорении Вселенной», - добавил Юрчихин.

Первого и второго августа пройдут экскурсии, лекции о покорении Луны и Марса, показы документальных и художественных фильмов.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но предварительно необходимо зарегистрироваться.