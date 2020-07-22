РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Региональный этап соревнований по дворовому футболу состоится в Красногорске 8 августа, за участие борются около 240 команд из почти 30 муниципалитетов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Восьмого августа в Красногорске состоится празднование Дня физкультурника. В рамках мероприятия на стадионе «Зоркий» пройдет региональный этап традиционных соревнований по дворовому футболу 6 на 6. В нем принимают участие команды, прошедшие отбор в своих муниципальных образованиях», – говорится в сообщении.

За выход в региональный этап борются 239 команд из 28 городских округов. Победители будут представлять Московскую область на всероссийском финале фестиваля детского дворового футбола в Москве.

«Участники Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6 – непрофессиональные команды. Обязательное условие – футболисты не должны быть членами футбольных клубов и иметь соответствующую квалификацию. Это любительский футбол, где равные встречаются с равными», – пояснил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, инициатором соревнований выступает партия «Единая Россия». Мероприятие проводится в рамках проекта «Детский спорт».

«Наша задача – привлекать детей и молодежь к занятиям любительским спортом, создавать условия для тренировок, проведения соревнований на любительском уровне, формирования любительских команд и клубов. Необходимо мотивировать подрастающее поколение к занятиям спортом», – добавил Терюшков.

Он подчеркнул также, что футбол очень популярен в регионе, поэтому турнир с каждым годом становится все более масштабным, заявки на участие подают все больше команд.

«В 2019 году в региональном этапе участвовали 34 команды. Сейчас борьбу в муниципалитетах за выход на регион ведут 239 команд. Мы будем поддерживать и развивать этот проект», – заключил Терюшков.