РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Инвестиции в экономику Котельников от крупных и средних предприятий достигли 5,6 миллиарда рублей с начала года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2020 года инвестиции в экономику Котельников от крупных и средних предприятий достигли 5,6 миллиарда рублей. Такая сумма на 15% больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это объясняется тем, что наибольший вклад в развитие экономики вносят строительные компании», - говорится в сообщении.

Приток инвестиций «проседал» в течение второго квартала потому, что строительство жилья и других объектов было приостановлено в связи с распространением коронавируса.