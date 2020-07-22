РИАМО – 22 июл. Вопрос утилизации просроченного товара требует скорейшего рассмотрения, так как он может перечеркнуть все результаты экологических реформ, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института «Экология» Иван Стариков.

«Необходимо, чтобы государство оказало поддержку ритейлерам в вопросах утилизации просроченного товара. Мы должны понимать, что утилизация органики приводит к выделению метана, что влияет на глобальное потепление», - сказал Стариков.

Он добавил, что подобные вопросы должны решаться оперативно, чтобы последствия не смогли ухудшить экологическую ситуацию.