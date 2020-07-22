РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. В городском округе Мытищи планируют завершить строительство двух жилых трехэтажных домов в ЖК «Федоскинская слобода» до конца этого года, сообщила заместитель главы администрации горокруга Татьяна Кольцова.

Состоялось рабочее совещание по завершению строительства двух жилых домов в ЖК «Федоскинская слобода», расположенном недалеко от села Федоскино по Дмитровскому шоссе. Речь идет о 210 квартирах в двух трехэтажных домах. Из-за банкротства компании-застройщика в 2018 году стройка была заморожена.

«Была проведена работа по поиску нового инвестора, в арбитражном суде заключено мировое соглашение, и весной работы на объекте возобновились. Завершить строительство двух домов планировалось до июля, но ограничительные меры в связи с коронавирусом внесли свои коррективы. Рассчитываем, что дома будут готовы к концу текущего года. Выезжали на объект, убедились в том, что строительно-монтажные работы ведутся, хотя, конечно, темпы надо повышать», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что перенос сроков завершения стройки – не единственная проблема. Был специально приглашен представитель инвестора, который непосредственно работает с документами по «Федоскинской слободе», чтобы помочь привести их в порядок.

«Пообщались также с представителями ресурсоснабжающих организаций – АО «Водоканал» и МКУ «Водосток». Есть вопросы по присоединению домов к инженерным коммуникациям – к воде и канализации, хозяйственно- бытовой и ливневой. Поскольку проект по причине банкротства первого инвестора ушел в долгострой, срок действия технических условий на подключение домов закончился, необходимо получать новые. Без воды и канализации сдать дома в эксплуатацию в принципе невозможно», - отметила Кольцова.

По ее словам, представители застройщика вместе со специалистами ресурсоснабжающих организаций намерены выехать на место и обследовать проблемные участки, чтобы в максимально сжатые сроки актуализировать технические условия по подключению недостроенных домов.

«Держим вопрос на контроле, потому что застройщик не всегда проявляет оперативность, а откладывать момент выдачи ключей дольщикам дальше уже нельзя», - уточнила Кольцова.