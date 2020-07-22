РИАМО - 22 июл. В Московской области 11 аппаратов компьютерной томографии вернулись к плановой работе после проведения исследований пациентам с симптомами коронавируса, внебольничной пневмонии и ОРВИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ситуация с коронавирусом в регионе заметно улучшилась. Ранее мы провели дезинфекцию и вернули к прежнему режиму работы шесть аппаратов КТ, за минувшую неделю – еще пять. Это компьютерные томографы в Лобненской, Химкинской, Щелковской, Лыткаринской и Люберецкой больницах», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Пройти обследование можно по назначению лечащего врача, который выдаст направление.

В кабинетах КТ соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции: сотрудники используют средства индивидуальной защиты, также дезинфицируются помещения и оборудование.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.