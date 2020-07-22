РИАМО – 22 июл. С 1 января 2021 года могут вырасти цены на водку, коньяк и ликероводочные изделия, такое предложение поступило от Минфина России, сообщает Газета.ru.

Проект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Так, минимальная цена на водку может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с текущих 230 рублей», - говорится в сообщении.

Цена на коньяк может вырасти на 3% до 446 рублей за бутылку 0,5 литра. На данный момент минимальная розничная цена составляет 433 рубля.