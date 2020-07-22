РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. В Домодедове второй день подряд не выявляют новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 1 888 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 128 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 072 человека. Выздоровели и выписались 44 162 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 1 888», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.