РИАМО - 22 июл. Специалисты АО «Воскресенские минеральные удобрения» совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) начали разработку новых методов рекультивации нарушенных земель, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Эксперимент проводится в Раменском городском округе на одном из опытных участков агрофирмы «Ульянино». Ранее участок использовали для добычи песка. Затем землю подготовили для рекультивации. Наблюдения на опытной площадке планируется проводить на протяжении 10 лет.

«Для проведения опытных работ сотрудниками ВНИИЛМ был выращен посадочный материал, адаптированный для произрастания в условиях антропогенной нагрузки. Общими усилиями было подготовлено несколько вариантов удобрительных смесей, рецептуры которых различаются по составу и соотношению компонентов. В состав таких смесей могут входить песок, торф, глина, гуминовые кислоты и различного вида удобрения», - говорится в сообщении.

Каждый год компания «Воскресенские минеральные удобрения» проводит мероприятия по рекультивации полигона №2 «Лопатинский». Для этого специалисты используют субстрат – почвогрунт, который получают в цехе нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод (НиОПСВ) предприятия.

«У химкомбината имеется значительный практический опыт по рекультивации. Растения, использующиеся при посадке на землях, подвергшихся антропогенному воздействию, должны быть адаптированы к существующим условиям. Благодаря используемой технологии мы добились хорошей приживаемости и ежегодного прироста зеленых насаждений», - отметил начальник технического отдела, кандидат технических наук Владимир Миронов.

При этом он подчеркнул, что для повышения эффективности необходимо постоянно совершенствовать применяемые методы. Специалист выразил надежду, что результаты этого научного проекта позволят найти новые решения, которые будут успешно применены на «Белой горе», а затем тиражированы на других промышленных объектах – при озеленении карьеров, земляных выемок, полигонов.

Технология рекультивации, разработанная специалистами АО «ВМУ» совместно с сотрудниками ВНИИЛМ, защищена патентом Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В 2014 году проект по рекультивации был удостоен премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Зеленый регион».