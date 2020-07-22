РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. В парке Константиново в Домодедове появится новая спортивная площадка, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Дворовой спорт – отличная возможность для ребят провести время с пользой и удовольствием. В этом году еще одна спортивная площадка появится в парке Константиново взамен старой», - говорится в сообщении.

Парк расположен в поселке Государственного племенного завода «Константиново».