РИАМО - 22 июл. Российская певица Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками совместным снимком с героем известных интернет-мемов Нусретом Гекче, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гекче — 36-летний турецкий шеф-повар, мясник и ресторатор, владелец одноименной сети стейк-хаусов. Он имеет огромное число подписчиков в Instagram. На своей странице он выкладывает видео приготовления мяса в экстравагантной манере. Гекче стал живым мемом благодаря своему способу солить мясо через локоть.

«Останемся друзьями, спасибо за теплый прием», — написала Лобода под совместной фотографией.

Фото было сделано в одном из ресторанов Гекче. Примечательно, что шеф-повара узнали далеко не все подписчики певицы.