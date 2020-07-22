РИАМО - 22 июл. Информация из интернета о том, что в Москве на протяжении несколько дней отмечается уверенный рост заболеваемости Covid-19, не соответствует действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне. С момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля — на 10,4%», — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что за месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Также основной показатель эпидемиологической обстановки — среднесуточный темп прироста — остается отрицательным.

С 16 июля в Москве запустили бесплатное ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник. Теперь в сутки могут проводить дополнительно еще около 5 тысяч исследований. Несмотря на резкое расширение тестирования, число новых выявленных случаев коронавируса остается на низком уровне.

В столице за минувшие сутки выявили 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зафиксировано 235 363 случая заболевания. Общее число летальных случаев в городе достигло 4350.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.