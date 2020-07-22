РИАМО - 22 июл. Информация из интернета о том, что в Москве на протяжении несколько дней отмечается уверенный рост заболеваемости Covid-19, не соответствует действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
В департаменте подчеркнули, что за месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Также основной показатель эпидемиологической обстановки — среднесуточный темп прироста — остается отрицательным.
С 16 июля в Москве запустили бесплатное ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник. Теперь в сутки могут проводить дополнительно еще около 5 тысяч исследований. Несмотря на резкое расширение тестирования, число новых выявленных случаев коронавируса остается на низком уровне.
В столице за минувшие сутки выявили 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зафиксировано 235 363 случая заболевания. Общее число летальных случаев в городе достигло 4350.
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Текстовая трансляция
22 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.
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