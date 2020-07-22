РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В Подольске полицейские возбудили уголовное дело в отношении 21-летней матери ребенка, падавшего с балкона четвертого этажа дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Ульяновых маленький мальчик перевесился через перила балкона, расположенного на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции длительное время не могли попасть в квартиру, в которой проживает мальчик. Вызванные на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь. В квартире находилась 21-летняя мать малыша с признаками алкогольного опьянения и ее младший сын 2019 года рождения. Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствия старшего сына.

В июне 2020 года в отношении указанной гражданки за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, и ее поставили на профилактический учет.