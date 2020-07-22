РИАМО - 22 июл. Получить компенсацию в размере от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в России можно будет при поездке в определенные регионы, список которых уже представлен в Ростуризм, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что туристическая отрасль страны находится в сложном положении, и ее необходимо поддержать, поэтому предлагается компенсировать часть расходов россиянам, отдыхающим в регионах РФ. Туроператорам уже дали субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

«Есть утвержденный список направлений, который предложен Ростуризмом. Тур необходимо приобретать у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий федеральный реестр. Очень важно: продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей», - рассказал вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он отметил, что возможность получения компенсации распространяется на все виды внутреннего туризма и даже на поездки в межсезонье. Программа выплаты компенсаций будет действовать в течение 2020 года.

Ознакомиться с процедурой получения компенсации можно будет на сайте Russia Travel. При этом оплачивать поездки нужно будет только картой российской платежной системы «Мир».