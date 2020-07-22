РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 26 июля состоится праздничный концерт солистов и духового оркестра ко Дню Военно-морского флота России, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые подольчане! Приглашаем вас 26 июля в городской парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина на праздничный концерт солистов и духового оркестра Подольской филармонии, посвященный Дню Военно-морского флота России. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Концерт состоится на малой сцене парка.





