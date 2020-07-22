РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. Две домодедовские школьницы стали победительницами областного творческого конкурса «Россия в моей душе», еще одна ученица стала лауреатом в номинации «Компьютерная графика», сообщила начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова.

Церемония чествования победителей и призеров творческого конкурса среди школьников «Россия в моей душе» прошла в режиме видео-конференции. Школьников поздравили первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн и глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Юлия Белехова.

«По результатам конкурса среди школьников «Россия в моей душе» Чумасова Нина (МАОУ Повадинская СОШ) и Каленикова Алиса (МАОУ Ильинская СОШ имени полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова) стали победителями в своих возрастных группах в номинации «Рисунок», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что Лада Кулакова из МАОУ Домодедовская СОШ №10 стала лауреатом в номинации «Компьютерная графика».