РИАМО - 22 июл. В Московской области отменили возрастное ограничение для участников программы «Земский доктор», теперь принять участие в ней смогут медицинские специалисты старше 50 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медицинских работников, пришедших работать в сельскую местность. Ее участники единовременно получают денежную выплату: врачи – 1 миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч», - сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она добавила, что отмена возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих и, как следствие, привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене.

Кроме программы «Земский доктор», в регионе предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников. Так, существует программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, а также есть «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.