РИАМО - 22 июл. В Московской области отменили возрастное ограничение для участников программы «Земский доктор», теперь принять участие в ней смогут медицинские специалисты старше 50 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Она добавила, что отмена возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих и, как следствие, привлечь дополнительные медицинские кадры для работы в первичном звене.
Кроме программы «Земский доктор», в регионе предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников. Так, существует программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, а также есть «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.
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