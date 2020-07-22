РИАМО - 22 июл. Бесплатную помощь по вопросам образования людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предоставляют по специальной горячей линии, сообщила член адвокатской палаты города Москвы, консультант РООИ «Перспектива» Валентина Фролова.

Подать запрос о консультации можно на сайте https://inclusion24.ru/asklaw/.

«У нас в «Перспективе» до сих пор работает горячая линия по вопросам образования детей с ОВЗ, вы можете к нам обращаться. На сайте есть форма обращения, мы вас подробно проконсультируем», - сказала Фролова.

Она отметила, что специалисты оказывают меры поддержки по восстановлению прав детей на образование.

«С начала работы горячей линии нами получено более 200 обращений», - заключила Фролова.