РИАМО - 22 июл. Российская система образования не имеет качественных методик дистанционного обучения, в связи с чем в период эпидемии сильно пострадало качество получаемых знаний, сообщил председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

«Качество образования серьезно пострадало, потому что, по большому счету, никаких методик (дистанционного образования – ред.) и качественных программ не существует на сегодняшний день. Система пока еще не наверстала эти пробелы», - сказал Панин.

Он отметил, что также важно учитывать человеческий фактор – без хорошего учителя результат будет плохим.

«Помимо нехватки профессиональных кадров, особенно в части работы с детьми с ОВЗ... На мой взгляд, коррекционную педагогику уничтожили», - уточнил Панин.

По его словам, другим негативным фактором является техническая и эмоциональная неготовность самих учеников.

«На момент начала эпидемии около 700 тысяч детей по всей стране не имели технической возможности учиться дистанционно», - заключил Панин.