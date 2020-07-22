РИАМО - 22 июл. В Мытищах объявили аукцион на реконструкцию комплекса очистных сооружений по адресу: микрорайон Пироговский, Пролетарская улица, владение 4В, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5 тысяч кубометров в сутки с увеличением производительности до 8,5 тысячи кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Реконструкцию проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию намерены уже в 2021 году.