РИАМО - 22 июл. Учреждения УФСИН по Московской области присоединились к Общероссийской акции по игре в шахматы, в мероприятии приняли участие свыше 23,5 тысячи осужденных из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Подмосковью.

«Общероссийская акция, приуроченная к Международному дню шахмат, прошла сегодня в Федеральной службе исполнения наказаний. В ней приняли участие свыше 23,5 тысячи осужденных из 803 исправительных учреждений», - говорится в сообщении.

В СИЗО-1 в Ногинске прошел мастер-класс по игре в шахматы, который провел кандидат в мастера спорта по шахматам Константин Сафонов. В сеансе одновременной игры в шахматы приняли участие сотрудники учреждения и осужденные.

В исправительной колонии в Коломне сеанс одновременной игры в шахматы прошел под руководством представителей шахматного клуба Анатолия Карпова.

«Шахматный спорт с каждым годом становится все более популярным в местах лишения свободы. В настоящее время на территории 11 учреждений УИС Московской области действуют шахматные клубы, в которых состоят 97 осужденных», - отмечается в сообщении.