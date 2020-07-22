РИАМО - 22 июл. В первом полугодии этого года свыше 67,3 тысячи многодетных семей Подмосковья получили ежемесячную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Поддержка семей проводится в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Подать заявление на предоставления услуги можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.