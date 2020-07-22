РИАМО - 22 июл. В пятницу, 24 июля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:
- как продовольственные и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки Подмосковья пережили пандемию?
- как изменился общепит после пандемии?
- порядок организации нестационарных торговых объектов на территории Московской области.
- когда начнут работу бахчевые развалы? Сколько их будет в Подмосковье?
- насколько успешно идет в Подмосковье борьба с борщевиком Сосновского?
- итоги ярового сева.
- каковы прогнозы по сбору урожая в регионе?
- как обстоят дела с отловом животных без владельцев на территории Московской области?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии