РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. В подмосковном Красногорске обустроят две площадки для сбора крупногабаритного мусора в рамках программы «Мегабак», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 1 августа в горокруге Красногорск начнут работать пункты бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак».

«В Красногорске появятся две площадки для сбора крупногабаритного мусора – на улице Промышленная, дом 42 и в селе Петрово-Дальнее по улице Колхозная, дом 33а», - говорится в сообщении.

Чтобы жителям было проще сориентироваться на месте, на каждой площадке им будут помогать волонтеры - они ответят на интересующие вопросы, расскажут о принципах раздельного сбора мусора и возможностях площадки: что можно привезти, в какой контейнер выбросить тот или иной вид отходов.

Программа «Мегабак» разработана в целях реализации нацпроекта «Экология». Она направлена на снижение, как минимум в два раза, объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

«Мегабак» - часть системы по раздельному сбору отходов в Подмосковье. Жители смогут сдать на вторичную переработку бытовую технику, старую мебель, крупногабаритные отходы, текстиль, батарейки, стекло, металл. Площадки появятся в 11 муниципалитетах региона. Подробности можно узнать на сайте мегабак.рф.