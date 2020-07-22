РИАМО - 22 июл. Большинство депутатов Мосгордумы поддержали в первом чтении законопроект по наделению Россельхознадзора полномочиями по ветеринарному контролю в столице, передает корреспондент РИАМО.

На заседании в Мосгордуме депутаты обсудили проект закона города Москвы «О внесении изменений в закон города Москвы от 29 июня 2005 года №33 «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы» и статью 16.5 закона города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

«С 1 января 2020 года государственный ветеринарный надзор осуществляется исключительно федеральным органом исполнительной власти <...> - Россельхознадзором. Таким образом, с 1 января 2020 года комитет ветеринарии города Москвы <...> не осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев.

По его словам, после внесения изменений в закон города Москвы за комитетом ветеринарии столицы сохранится право привлекать к ответственности при нарушениях в сфере ветеринарно-санитарного благополучия. При этом принимать окончательное заключение по выписанным протоколам будет Россельхознадзор.

«Наши городские законы должны неукоснительно соответствовать федеральному законодательству», - отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.