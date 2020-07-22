РИАМО - 22 июл. Два автомобиля столкнулись в среду неподалеку от дома №20/1 на Краснодарской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В результате столкновения транспортные средства отлетели на тротуар, сбив пешеходов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

«Сейчас заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарская и Краснодонская. Выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.

Информация по факту случившегося уточняется.

Видео момента аварии на Краснодарской улице в Москве>>