РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. В медицинские организации Московской области поступило 42 аппарата для ультразвуковых исследований, один из них – в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В урологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы поступил новый аппарат УЗИ экспертного класса взамен устаревшего.

«Новый аппарат позволит выполнять миниинвазивные операции по удалению камней почек через один прокол более точно и безопасно», – сказал заведующий урологическим отделением МГКБ Владимир Хворов.

Новое медицинское оборудование благодаря своим техническим характеристикам, в том числе новейшим технологиям визуализации и множеству интеллектуальных функций, позволит специалистам проводить диагностику на высоком уровне – причем не только в кабинете ультразвуковой диагностики, но и за его пределами. А если его укомплектовать ректальным датчиком, то оно позволит выполнять и биопсию предстательной железы.