РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Люберецкие семьи с тремя и более детьми при планировании путешествия по России на поезде этим летом могут воспользоваться специальным тарифом «Большая семья», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«По 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 20%. Предложение действует и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей», - говорится в сообщении.

Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».

Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга. Подробности о списке необходимых документов можно посмотреть на сайте «РЖД Бонус».

Приобрести билет по специальному тарифу «Большая семья» можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».

Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого.