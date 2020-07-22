РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В среду Красковский культурный центр Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, участники смогут посмотреть видео мастер-класса по индийскому танцу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 15:00 пройдет видео мастер-класс по индийскому танцу. Присоединяйтесь и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.

В 19:00 состоится мастер-класс по клубной латине.

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://vk.com/kraskovo_kkc и https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru/.