РИАМО - 22 июл. Компания «Антракс» из Фрязино разработала и произвела интеллектуальную систему для энергетики, индикаторы аварийного процесса и блоки передачи информации были использованы на воздушных электролиниях компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Технологии, применяемые «Антракс» при разработке и производстве оборудования, позволяют использовать его при экстремально высоких температурах и любой интенсивности солнечной радиации.

«Нефтяная компания Saudi Aramco известна во всем мире своими инновационными техническими решениями. То, что разработки подмосковного производителя используются нашими коллегами из Саудовской Аравии – предмет особой гордости для нас», - отметил специалист отдела ВЭД компании «Антракс» Максим Боков.

Компания «Антракс» уже более 20 лет занимается внедрением систем интеллектуальной сетевой диагностики и автоматизации в электроэнергетической отрасли. Собственные разработки позволяют сделать энергию максимально надежной и эффективной.

«При поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области «Антракс» наладила выпуск продукции, способствующей повышению уровня безопасности электросетевого комплекса РФ. Также при содействии Мининвеста компания вышла на экспортный рынок. Мы оказывает информационную поддержку предпринимателям, помогаем в поиске и подборе иностранных партнеров, потенциальных покупателей продукции за рубежом», - рассказала и.о. министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Узнать о мерах поддержки внешнеэкономической деятельности для подмосковных предприятий можно на инвестиционном портале invest.mosreg.ru и на горячей линии 0150.