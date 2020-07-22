РИАМО - 22 июл. Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит расследование по делу о незаконном обороте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По делу задержали 11 человек.

«По данным следствия, не позднее октября 2019 года две женщины совместно с соучастниками с целью извлечения материальной выгоды вступили в преступный сговор и организовали на территории города Москвы незаконный сбыт икры рыб осетровых видов», - сказала Иванова.

В рамках предварительного следствия проведено 15 обысков по местам проживания подозреваемых, а также в офисных и нежилых помещениях в Москве и в Республике Дагестан.

Следователи нашли и изъяли более 100 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства в сумме более 2,5 миллионов рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных оперативных мероприятий, проведенных следователями Центрального административного округа ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ФСБ России, столичной полиции и Росгвардии», - добавила Иванова.

На сегодня проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.