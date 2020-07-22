РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. Портал «РИАМО в Домодедове» разыгрывает три пары билетов на концерт мастера медитативной музыки Владимира Муранова, сообщается на странице «РИАМО в Домодедове» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы дарим сразу три пары билетов (по паре в одни руки) на концерт настоящего мастера медитативной музыки Владимира Муранова! Условия розыгрыша простые: будьте подписчиком «РИАМО в Домодедове»; прикрепите в комментариях к этому посту свою любимую музыкальную композицию», - говорится в сообщении.

Троих победителей определят 28 июля до 18:00 с помощью рандомайзера.

Концерт пройдет 2 августа в 17:00 в зале «Роза ветров» парка «Пространство детской мечты» в Домодедове.

В случае отмены либо переноса концерта по техническим причинам победители получат билет на другой концерт парка или подарочный сертификат от команды парка.