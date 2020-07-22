РИАМО - 22 июл. Правительство России осенью примет финальное решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Считаю важным продолжение снижения ставки на ипотечные кредиты. Напомню, фактически к апрелю месяцу из-за пандемии Covid-19 на 30% упали данные кредиты, а к июню после установления льготной ставки на 31% выросло количество заемщиков», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что на сегодняшний день очень много людей хотят получить ипотеку на таких условиях.

По данным председателя правительства, по льготной ставке россияне получили 80 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 205 миллиардов рублей.

Мишустин напомнил, что программу запустили в мае. Она стала одной из самых успешных антикризисных мер.