РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. Приложением «Подмосковные стройки» пользуются 1317 жителей городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Главгосстройнадзор Московской области опубликовал рейтинг муниципалитетов, в которых активнее всего используют приложение «Подмосковные стройки».

«В топ-10 вошли городские округа: Ленинский – 2428 подписчиков, Одинцовский – 1654, Красногорск – 1541, Балашиха – 1405, Мытищи – 1317, Люберцы – 1266, Солнечногорск – 1021, Химки – 782, Домодедово – 775, Истра – 695, Подольск – 657», – говорится в сообщении.

Всего приложением «Подмосковные стройки» пользуются более 21 тысячи человек. Среди самых популярных объектов: ЖК «Столичный», ЖК «Валь д’Эмероль», ЖК «Белый город», ЖК «Парк Апрель» и ЖК «Пригород. Лесное».

«Мы продолжаем совершенствовать приложение «Подмосковные стройки». Наши специалисты ежедневно обновляют информацию в сервисе. За последнюю неделю на интерактивной карте появилось семь новых объектов. Пользователи могут узнать, когда на площадке проводилась последняя проверка, сколько человек на данный момент задействовано в строительстве и планируемые сроки сдачи», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

На интерактивной карте сервиса можно найти информацию о строящихся, реконструируемых, административных, производственных и складских зданиях, торговых центрах, спортивных комплексах, стоянках и парковках. Любой житель региона может воспользоваться мобильным приложением, установив на свой смартфон приложение «Добродел». Данные об объектах на карте оперативно обновляются.