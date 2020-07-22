РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы поддержали большинством голосов в первом чтении законопроект по дополнительному наделению объединения административно-технических инспекций Москвы полномочиями по контролю за исполнением требований по раздельному накоплению отходов в столице, передает корреспондент РИАМО.
На заседании в Мосгордуме депутаты обсудили проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве» и закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
По его словам, увеличение количества инспекторов по контролю за управляющими компаниями по соблюдению требований в сфере раздельного накопления отходов позволит чаще пресекать существующие нарушения.
«Все изменения (в законе города Москвы - ред.) связаны с приведением в соответствие с федеральным законом. <...> Мы запускаем процесс, связанный с введением института регионального оператора. Мы должны ввести институт <...> до 1 января 2022 года», - добавил Орлов.
Депутат подчеркнул, что существующий размер штрафных санкций за нарушения в сфере раздельного накопления отходов не изменится. Кроме того, штрафы будут касаться должностных и юридических лиц, а не жителей.
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