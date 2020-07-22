РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы поддержали большинством голосов в первом чтении законопроект по дополнительному наделению объединения административно-технических инспекций Москвы полномочиями по контролю за исполнением требований по раздельному накоплению отходов в столице, передает корреспондент РИАМО.

На заседании в Мосгордуме депутаты обсудили проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве» и закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

«Мы все сторонники раздельного накопления отходов. К сожалению, правонарушения в этой сфере бывают. Не все управляющие компании, организации <...> проводят раздельные накопления. И поэтому мы к департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы <...> добавляем еще одного администратора - ОАТИ», - рассказал заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По его словам, увеличение количества инспекторов по контролю за управляющими компаниями по соблюдению требований в сфере раздельного накопления отходов позволит чаще пресекать существующие нарушения.

«Все изменения (в законе города Москвы - ред.) связаны с приведением в соответствие с федеральным законом. <...> Мы запускаем процесс, связанный с введением института регионального оператора. Мы должны ввести институт <...> до 1 января 2022 года», - добавил Орлов.

Депутат подчеркнул, что существующий размер штрафных санкций за нарушения в сфере раздельного накопления отходов не изменится. Кроме того, штрафы будут касаться должностных и юридических лиц, а не жителей.