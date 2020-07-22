РИАМО - 22 июл. Столичные школьники могут посещать уроки технологии на базе колледжей, в которых есть современные лаборатории с необходимым оборудованием, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Классические уроки технологии могут проводиться не только в школах, но и в колледжах. Школьники могут реализовать свои проекты и познакомиться с профессией, которую, возможно, выберут для себя в дальнейшем», — сказала Ракова.

Она добавила, что обучение проходит по 22 направлениям: это 3D-моделирование, металло- и деревообработка, гостиничный сервис и многое другое.

Уроки технологии для учеников 5-9 классов, ориентированные на востребованные в городе специальности, организованы в столичных колледжах в рамках проекта «Юные мастера» — их проводят опытные мастера производственного обучения-эксперты WorldSkills. Первые такие занятия состоялись осенью 2016 года.

На уроках в колледжах ребята осваивают компетенции по стандартам WorldSkills Junior и готовятся к участию в национальном чемпионате WorldSkills. Полученные знания и навыки ребята также могут продемонстрировать на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии.

Кроме того, со своими проектами учащиеся могут участвовать в городском конкурсе исследовательских и проектных работ.