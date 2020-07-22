РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. В городском округе Мытищи 29 выпускников получили 100 баллов за единый государственный экзамен, сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

Подходит к завершению непростая пора проведения единого государственного экзамена.

«Стали известны результаты первых двух дней ЕГЭ. В городском округе Мытищи уже 31 стобалльный результат: 2 - по информатике и ИКТ, 9 - по литературе, 20 - по русскому языку. 29 выпускников получили 100 баллов, из них двое стали мультибалльниками, набрали по 100 баллов по русскому языку и литературе. Это Гаслова Наталия из школы №14 и Сорокина Ирина из школы №4. Поздравляем всех наших выпускников! Ждем результатов остальных экзаменов!» - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что государственная итоговая аттестация всегда сопровождается тревожными ожиданиями результатов выпускниками, родителями и учителями. Все волнуются, ждут и, конечно, очень радуются, если результаты оправдали надежды.