РИАМО - 22 июл. Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Для прохода через турникет уже необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Стоимость поездки, оплаченной таким способом, составит 44 рубля, как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой.

«Бесконтактная форма оплаты проезда дает возможность удобно и комфортно попасть в метрополитен. Нашим пассажирам не требуется лишний раз обращаться в кассу и позволяет сэкономить время своей поездки. Сейчас бесконтактные способы оплаты крайне актуальны, и мы призываем пассажиров ими пользоваться активнее», — отмечается в материале.

Воспользоваться Mir Pay для оплаты проезда можно на всех станциях Московского метрополитена. ВТБ является банком-эквайрером этой транспортной системы, обеспечивая прием оплаты через приложение Mir Pay и прием бесконтактных карт «Мир» на турникетах метро.