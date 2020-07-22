РИАМО - 22 июл. В столице в текущем году собираются установить 9 тысяч фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

На данный момент на улицах работают около 130 тысяч светодиодных светильников. В этом году уже успели поставить 3,5 тысячи фонарей нового типа.

«При обновлении наружного освещения в Москве используются самые современные технологии – энергосберегающие светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее остальных ламп и позволяют экономить до 30% электроэнергии, которую потребляют уличные фонари», – уточняется в сообщении.

Светодиодные фонари освещают территории теплым белым светом с цветовой температурой 2700–2800 градусов по Кельвину. Они помогают освещать набережные, парки, улицы, дворы, спортивные и детские площадки, школьные территории.