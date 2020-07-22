РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июл. За последние месяцы окос травы выполнили вдоль более чем 380 километров дорог городского округа Щелково, также приводятся в порядок газоны во дворах и зонах отдыха, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас управляющие компании и коммунальные службы приступили к повторному циклу работ. В них задействовано 114 человек и шесть единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Кроме того, в порядок приводят газоны во дворах и зонах отдыха, около пешеходных дорожек и детских площадок.

Если работы проведены некачественно или вообще не выполнены, необходимо звонить на горячую линию по телефону: 8-496-251-65-75.