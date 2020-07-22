РИАМО - 22 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отечественное здравоохранение готово ко второй волне коронавируса, сообщает Газета.ru.

Глава российского кабмина уточнил, что система здравоохранения хорошо себя показала во время пандемии.

«Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но видя, как работают врачи, хочу сказать, что (система здравоохранения - ред.) готова и есть запас», — отметил Мишустин.

За последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 669 человек.

Всего на сегодняшний день на территории РФ выявлено 789 190 случаев коронавируса.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.